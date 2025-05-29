У Сумах 16-річний юнак погрожував підірвати школу, вимагаючи ₴3 млн.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 16-річному юнаку, який погрожував підірвати школу та вимагав викуп.

За даними слідства, підозрюваний надав своєму товаришу, який ще не досяг віку кримінальної відповідальності, необхідні дані, які той використав для створення електронної пошти та надсилання листа відповідним компетентним органам.

Зокрема, юнаки узгодили текст, у якому йшлось про те, що терористичне угрупування замінувало школу 4 гексогеновими бомбами 6 кг кожна та вимагали викуп у розмірі 3 млн грн. У випадку невиконання умов «школа разом з дітьми підлетить на 20 м у небо». При цьому юнаки вказали прізвище, ім’я та адресу, куди слід привезти кошти, знайомої дівчини.

Для перевірки надісланої інформації була задіяна велика кількість правоохоронців, які жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявили. Натомість встановили осіб, які в такий спосіб «пожартували».

Дії старшого кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Стосовно його молодшого спільника вирішується питання про застосування заходів виховного характеру.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура