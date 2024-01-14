Житель Вінницького району підробив документи і привласнив 2 гектари землі

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році 51-річний житель Вінницького району підробив документи для отримання земельної ділянки. В результаті своїх протиправних дій обвинувачений зміг шахрайським шляхом привласнила земельну ділянку у Літинській громаді площею 2 гектари, яку згодом приватизував та продав.

Розмір матеріальної шкоди завданої територіальній громаді становить понад 110 000 гривень.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури, 12 січня слідчі Вінницького районного управління поліції завершили досудове розслідування. Підозрюваному пред’явлене обвинувачення, а зібрані під час розслідування докази, скеровані до суду.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області