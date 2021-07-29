Прокурор та слідчий вимагали гроші у матері фігуранта кримінального провадження

До суду направлено обвинувальний акт стосовно прокурора Окружної прокуратури та слідчого управління поліції одного з районів міста Києва, які обвинувачуються в отриманні хабаря.

Правоохоронці тиснули на матір учасника бійки, аби та віддала 5 тис. доларів США. Вони стверджували, що лише так її син зможе уникнути кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень.

Не витримавши тиску, жінка погодилась передати зловмисникам гроші, але попросила зменшити суму.

У грудні 2020 року прокурор та слідчий отримали 2 тис. доларів США у жінки вдома, куди вкотре прийшли з оновленою «пропозицією».

Вже у березні 2021 року слідчі ДБР повідомили обом посадовцям про підозру.

Прокурор обвинувачується у:

підбурюванні до надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України),

пособництві у проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчий обвинувачується у проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід — СБУ.

Подібні випадки непоодинокі, і лише за 2021 рік співробітники ДБР викрили дії ряду правоохоронців на вимаганні грошей або зловживанні владою під час розслідування кримінальних правопорушень. Серед них:

слідчий Херсонського відділу поліції, який вимагав та отримав 3 тис. доларів США від потерпілого у кримінальному провадженні за «нестворення» перешкод під час зняття арешту з квартири;

прокурор місцевої прокуратури Київщини, який за хабар «закривав очі» на незаконну діяльність дизельної заправки;

слідчий поліції у Дніпропетровській області, який за 2 тис. доларів США обіцяв не ініціювати питання обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі щодо незаконного обігу наркотиків.

Системна робота щодо боротьби з хабарництвом у правоохоронних органах продовжується.

ДБР