Прокурор у суді довів винуватість вінничанина у вбивстві та розчленуванні жінки

Вінницький міський суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької окружної прокуратури та визнав винуватим 23-річного мешканця обласного центру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Прокурором доведено, що обвинувачений у лютому цього року у тамбурі багатоповерхового будинку, в якому він проживав, розпочав суперечку зі своєю 65-річною сусідкою.

У ході конфлікту у раніше судимого чоловіка виник умисел на позбавлення життя жінки. Він повернувся до своєї квартири та взяв ніж. Після цього постукав у двері сусідки, дочекався коли вона відчинить двері та наніс їй два удари ножем у шию.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

Усвідомлюючи наслідки вчиненого злочину та бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник у квартирі загиблої розчленував її труп та частини тіла заховав на території одного із сіл Вінницького району.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного судом визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 11 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури