Прокурор зі спільником і два адвокати попали під кримінал за «рішалово» в Офісі генпрокурора

Вищий антикорупційний суд виніс два вироки щодо осіб, які за неправомірну вигоду обіцяли повернути підприємцю майно і закрити кримінальну справу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вироки від 3 січня і 12 грудня.

У 2020 році Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, під процесуальним керівництвом Офісом Генерального прокурора розслідувало кримінальне провадження про шахрайство в великих розмірах. А саме, що група осіб збуває під виглядом лікарських препаратів речовини, котрі не мають лікувальних властивостей і не зареєстровані в Україні. Зловмисники створили понад 150 веб-ресурсів, на яких розміщувалася реклама цих препаратів для лікування різних хвороб.

У 2021-го пройшли обшуки і правоохоронці вилучили чотири автомобілі, які належали підприємцю та його родині. Підприємець поскаржився знайомому, кажучи, що автомобілі утримують безпідставно. Співрозмовник дав йому номер телефону знайомого, який мав звʼязки в правоохоронних органах. Останній влаштував довіреній особі підприємця зустріч із працівником прокуратури.

Представнику підприємця прокурори пояснили, що повернути авто і закрити кримінальну справу можна тільки, якщо дати 100 тисяч доларів хабара. Кому мала бути передана неправомірна вигода, вони не говорили. Але показували пальцем вгору і називали керівника в жіночому відмінку, говорили, що «з нею погоджено». Одих із них згадував керівницю офісу, «генеральшу». Як зрозумів свідок, мова йшла про Генерального прокурора Венедіктову.

Сам підприємець був не в Україні і спочатку надіслав заяву в НАБУ електронною поштою, а потім у присутності детектива НАБУ писав заяву в аеропорту «Бориспіль», тому що боявся, що в Києві його затримають. Довірена особа підприємця передала половину обумовленої суми.

За наступні 2,5 місяці питання так і не вирішилося і в листопаді прокурори гроші повернули. Але їх спілкування вже задокументували і їх затримали, звинувативши у підбурюванні і пособництві у наданні неправомірної вигоди.

У жовтні 2022-го провадження щодо колишнього заступника начальника відділу Офісу генпрокурора зупинили у звʼязку з його мобілізацією.

У судовому засіданні колишній начальник відділу ОГПУ вину не визнав і стверджував, що його заступник був винен комусь гроші і він був лише одним із людей, які позичали йому гроші для погашення своїх боргів.

Обвинувачений працював у правоохоронній системі майже 23 роки і мав позитивні характеритистики. Його засудили до 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією 60 тисяч доларів, вилучених з його службового кабінету. Додатково йому забороняється на 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах. Спільника прокурора засудили до 6 років увʼязнення з конфіскацією майна.

До набуття вироком законної сили обвинувачені залишаються на свободі, під заставою.

У грудні 2024-го Вищий антикорупційний суд постановив вирок стосовно двох адвокатів — співзасновників адвокатського обʼєднання «Агард». Вони паралельно з прокурорами обіцяли допомогти в закритті цієї ж справи і поверненні авто. За 100-150 тисяч доларів США мали вплинути на посадовців Державної фіскальної служби та Офісу Генерального прокурора. Як виявилося, слідчий ДФС сам порадив підприємцю цих адвокатів, кажучи, що вони досвідчені і займаються такими питаннями. При зустрічі адвокати говорили, що будуть намагатися вирішити все через «канал, який їх зістикував», тобто через ДФС, а якщо не вдасться, то через прокуратуру за цю ж суму. Пізніше хабар збільшили до 300 тисяч доларів, кажучи, що мова йде про вплив на заступника генерального прокурора. Але підприємець грошей так і не передав.

Адвокати уклали угоди про визнання винуватості. Пояснили, що вперше назвали розмір неправомірної вигоди, виходячи з вартості вилученого майна і фінансового становища клієнта. Оскільки той, начебто, з легкістю погодився, то вирішили збільшити суму. Взагалі вводити в оману клієнта не збиралися і після надання коштів мали намір через свої знайомства вплинути на деяких посадових осіб, але в окремих деталях повідомляли недостовірні відомості, щоб прибавити собі ваги.

За умовами угоди, один із обвиунвачених повинен внести 4 мільйонів гривень на платформу України UNITED24 за напрямком «Освіта і наука» на відбудову шкіл, налаштування бомбосховищ та генераторів, щоб зробити освітнє середовище безпечнішим для українських дітей. Другий обвинувачений погодився перерахувати на UNITED24 1,6 млн грн і ще 2,5 млн грн благодійному фонду.