Прокурори домоглись максимального покарання колаборантці, яка була «головою пенсійного фонду Харківської області» при окупантах

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 55-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що під час окупації м. Куп’янськ місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. До повномасштабного російського вторгнення вона працювала заступником начальника відділу обслуговування громадян №13 (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області (місце дислокації – Куп’янськ).

Проте під час захоплення російськими загарбниками м. Купʼянськ жінка добровільно обійняла посаду «и.о. начальника» окупаційного «Управления Пенсионного фонда Харьковской области». Вона організовувала роботу з верифікації отримувачів пенсій в територіальних підрозділах, а саме так званих «Отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области». Крім того, колаборантка займалась обліком осіб, які мають право на отримання пенсійного забезпечення.

Також псевдоочільниця здійснювала набір співробітників до вказаного незаконного органу влади із роз’ясненням їм їхніх завдань та посадових обов’язків. Своїм підлеглим вона доводила до відома всі накази та розпорядження «главы ВГА Харьковской области».

У суді показання дали свідки, які знали обвинувачену по роботі у Пенсійному фонді Купʼянська. Вони підтвердили її перехід на бік ворога. За словами однієї з очевидиць, колаборантка обʼїжджала всіх спеціалістів та пропонувала їм виходити на роботу.

Червонозаводським районним судом м. Харкова жінці призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані звиконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади строком на 15 років. До того ж суд конфіскував у дохід держави все належне їй майно: три квартири у Харкові та Куп’янську загальною площею майже 140 кв. м, три земельні ділянки на понад 7 гектарів та легковий автомобіль.

Наразі відомо, що колаборантка перебуває у м. Бєлгород рф та продовжує свою колабораційну діяльність в якості працівника т.зв. «Министерства труда и социальной политики ВГА Харьковской области», не змінивши власні погляди, направлені на допомогу державі-агресору.

Оскільки засуджена переховується від українського правосуддя, строк відбуття нею покарання почне обчислюватись з моменту її фактичного затримання.

Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного їй за вироком суду, строки давності зупиняються.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура