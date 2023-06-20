Судитимуть інтернет-агітатора, який мріяв, щоб Харків увійшов до складу РФ

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 64-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що харків‘янин систематично поширював на власній сторінці в соціальній мережі «Одноклассники» дописи на підтримку російської федерації.

Так, одна з публікацій містила наступне: «Недаром большевики начинали своё продвижение на материковую Украину через Харьков. Они сделали Харьков первой столицей Украины. Мы знаем, что в Харькове была создана после революции Донецко-Криворожская республика. Жители Харькова не мыслили вообще входить в состав Украины, потому что Харьков никогда не был Украиной! Харьков – это не про Украину!»

Протиправність дій колаборанта підтверджена висновком спеціаліста.

Чоловіка судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Дізнання проводять дізнавачі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура