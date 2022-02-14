За нанесення ножового поранення у Павлограді затримали 22-річного містянина

Під час сварки підозрюваний спричинив тяжкі тілесні ушкодження 40-річному знайомому, від отриманих травм чоловік помер у лікарні наступного дня.

Подія сталася 11 лютого близько 21.30 в квартирі багатоповерхівки по вул. Сергія Корольова міста Павлограда. Правоохоронці встановили, що підозрюваний прийшов в гості до потерпілого. Під час спілкування між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив ножа та завдав ножове поранення господарю квартири.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж. Провівши ряд слідчих заходів оперативники встановили особу злочинця. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За узгодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП