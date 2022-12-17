Прокурори домоглись ув’язнення експосадовця Держекоінспекції на Хмельниччині за одержання хабаря

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони обвинувачення Хмельницьким апеляційним судом скасовано вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким 45-річного ексначальника одного з відділів Державної екологічної інспекції в області виправдано за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Посадовець отримав від директора одного з хмельницьких товариств, яке займається сушкою деревини, 15 тис грн. Натомість обіцяв не проводити перевірку дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища та відповідно «закрити очі» на порушення.

Прокурори не погодились з вироком суду першої інстанції та звернулись зі скаргою до апеляційного суду.

Суд апеляційної інстанції прислухався до доводів сторони обвинувачення та засудив експосадовця до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в державних органах виконавчої влади, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на рік, з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури