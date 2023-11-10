Прокурори в апеляції домоглись довічного позбавлення волі для вбивці

За принципової позиції прокурорів Харківської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції призначив покарання у виді довічного позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у вчиненні низки злочинів, у тому числі — в умисному вбивстві.

Прокурори довели, що 38-річний чоловік, раніше судимий за умисне вбивство та злочини проти власності, після відбуття покарання знову вчинив жорстокий злочин.

Трагічна подія трапилась на початку жовтня 2020 року в Харкові. Зловмисник познайомився на вулиці з 40-річною жінкою і пішов її проводжати. Однак істинні наміри у нього були інші. Проходячи повз лісосмуги по вул. Миру, чоловік дістав зі свого рюкзака мотузку, накинув її на шию своєї супутниці, яка йшла попереду, і став затягувати.

Жінка стала пручатись і закричала. Тоді зловмисник відпустив мотузку і, обхопивши шию потерпілої, став душити до тих пір, поки жінка не перестала подавати ознаки життя. Впевнившись, що його жертва не дихає, вбивця дістав із сумки жінки мобільний телефон та, закидавши труп опалим листям, втік з місця події.

Іншій жертві чоловіка пощастило вижити. У серпні 2020 року, на просп. Героїв Харкова, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник напав на іншу жінку. Він підійшов до потерпілої зі спини і вдарив порожньою скляною пляшкою в потилицю. Обернувшись, жінка стала чинити опір і замахнулась на чоловіка, однак зловмисник перехопив її руку і став викручувати пальці. Вдаривши нападника, жінка все ж таки змогла вирватись і втекти від нього.

У процесі судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова чоловіка було визнано винним в умисному вбивстві, розбої та вчиненні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 122 КК України). Йому було призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заначений вирок оскаржено першим заступником керівника обласної прокуратури через невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості злочину та особі обвинуваченого.

Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Полтавського апеляційного суду, врахувавши доводи прокурора, у тому числі про те, що після відбуття покарання у виді 15 років позбавлення волі обвинувачений знову холоднокровно вбив людину заради викрадення майна, скасував вирок суду першої інстанції та призначив чоловіку нове покарання у виді довічного позбавлення волі.

Вирок суду апеляційної інстанції набрав чинності.

Харківська обласна прокуратура