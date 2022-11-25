Прокурори відстояли довічне позбавлення волі для вбивці своїх бабусі та дідуся

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді покарання для харків’янина, який обвинувачувався у вчиненні умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та низці корисливих злочинів.

Прокурор довів, що у квітні 2016 року чоловік, перебуваючи у квартирі своїх бабусі та дідуся, вбив їх на ґрунті неприязних відносин. Він наніс їм чисельні ножові поранення. Після цього вкрав у них 1030 грн та втік з місця вчинення злочину.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора, що покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу для вбивці.

Офісу Генерального прокурора