Прокурори відстояли в суді вирок убивці з Костополя

За принципової позиції Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд залишив в силі вирок костопільчанину, якого засуджено за умисне вбивство свого знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

Так, вночі 8 січня 2020 року в Костополі, поблизу місцевого бару, між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків. В ході сварки, на той час 19-річний юнак, вистрелив в груди потерпілому. Куля зачепила серце та печінку і від отриманих травм він помер тієї ж ночі у лікарні.

Своєї вини обвинувачений не визнав. За його словами стріляв у потерпілого якийсь інший чоловік, який одразу втік з місця події. Проте, прокурор, на основі сукупності доказів, цю версію спростував. У травні минулого року вироком Рівненського районного суду чоловіка визнано винним та засуджено до 13 років позбавлення волі. Крім того, суд зобов’язав зловмисника сплатити 1 млн грн моральної шкоди потерпілій.

Не погодившись із таким рішенням суду, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу.

Проте, Рівненський апеляційний суд, перевіривши вирок в межах апеляційної скарги та заслухавши доводи прокурора, рішення суду першої інстанції залишив без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення.

Увесь цей час чоловік перебував під вартою.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури