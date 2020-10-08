На Днепропетровщине мужчина купил через Интернет целый арсенал оружия (фото)

В Новомосковске Днепропетровской области 40-летний мужчина систематически покупал в Интернете огнестрельное оружие и боевые припасы, получал отправления в отделении почты и хранил у себя дома без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокурауры Днепропетровской области.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители нашли 8 пистолетов, 10 револьверов, 326 патронов различного калибра, 1500 гильз, пластиковые бутылки с порохом, станок для изготовления патронов и прочее. После этого мужчину сразу задержали