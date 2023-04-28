Завдав державі ₴2,6 млн. збитків – на Миколаївщині судитимуть ексдиректора держпідприємства

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного із лісогосподарських підприємств Миколаївської області за фактом перевищення службових повноважень, в результаті чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України).

Слідством встановлено, що у серпні та жовтні 2021 року посадовець, перевищуючи свої службові повноваження, діючи всупереч встановлених вимог щодо використання земель за їх цільовим призначенням, передав місцевим підприємцям декілька земельних ділянок державного лісового фонду, з цільовим призначенням – лісорозведення, для вирощування на них сільськогосподарських культур.

В результаті цього, охоронюваним законом державним інтересам спричинено матеріальні збитки на суму 2, 6 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура