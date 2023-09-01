Пропагандисту незаконної «державної телерадіокомпанії лнр» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області ведучому пропагандистського телеканалу «Луганськ 24» так званої «ДТРК лнр» повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після захоплення частини регіону навесні 2014 року окупанти створили у Луганську «державну телевізійну та радіомовну компанію лнр». Вона здійснює випуск програм антиукраїнського характеру на тимчасово непідконтрольній території України.

Відтоді житель Луганська та колишній український журналіст добровільно почав працювати в незаконно створеному окупаційною владою медіа.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний всебічно підтримував в своїй інформаційній діяльності владу державу-агресора, її окупаційну адміністрацію та незаконні збройні формування.

У 2022 році він став на телеканалі «старшим редактором телевізійних програм».

Відеоматеріали за участі підозрюваного транслюються в аналоговому та цифровому форматі на території так званої «лнр», а також розповсюджуються в соцмережах.

Також пропагандист бере участь в ефірах російських радіостанцій та розповідає про «налагоджене» життя в місті.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора