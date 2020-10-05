Просмотр чужой страницы в Facebook может быть кибербуллингом — ЕСПЧ

Судьи в Страсбурге напомнили, что домашнее насилие — это не только физическое насилие. Оно может включать в себя еще запугивание и психологическое давление.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что просмотр чужой страницы Facebook может квалифицироваться как кирбербуллинг. Об этом говорится в сообщении на сайте ECHR: Ukrainian Aspect.

В 2020 году Европейский суд по правам человека впервые рассмотрел явление кибербуллинга как формы насилия над женщинами в деле «Бутуруга против Румынии». В этом процессе женщина пожаловалась на поведение своего бывшего мужа. Тот просматривал ее аккаунты, в частности в Facebook, скопировал ее частные разговоры, документы и фото. По результатам рассмотрения этого обращения, виновнику был назначен административный̆ штраф, но до реального срока дело не дошло. Власти не стали рассматривать это обращение как факт домашнего насилия.

В ответ на это, ЕСПЧ указал на невыполнение ст. 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судьи в Страсбурге напомнили, что домашнее насилие — это не только физическое насилие. Оно может включать в себя еще запугивание и психологическое давление.

В сообщении ECHR: Ukrainian Aspect говорится, что наблюдением за жертвой в соцсетях часто занимаются близкие люди. Незаконный мониторинг, доступ или хранение переписки одного из партнеров могут быть приняты во внимание при расследовании дел о домашнем насилии.

Напомним, что украинские суды используют Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и практику ЕСПЧ как источник права. Это говорит о том, что дела о домашнем насилии наши суды теперь могут рассматривать комплексно с учетом европейской практики.

Ирина Логуш, Информатор