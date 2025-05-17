Проти блогерки Анни Алхім відкрили три кримінальні справи, одна з них – за держзраду

Скандал навколо блогерки Анни Алхім, яка публічно сварилася з Оленою Мандзюк через українську мову, отримав продовження. Виявилося, що проти неї завели кримінальне провадження.

Проти Алхім “завели” справу – що відомо

Так, правоохоронці відкрили три кримінальні провадження.

“Щодо Анни Буряченко відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями – 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України”, – повідомили в Департаменті комунікацій НПУ.

Зазначимо, що 111 стаття стосується державної зради. Незабаром провадженням за цією статтею займеться СБУ.

Сама блогерка відреагувала на цю інформацію на своїй сторінці в Telegram. Вона розмістила “жарт” про обшуки.

Скандали навколо Алхім – деталі

Нещодавно блогерка Мандзюк публічно обурилася тим, що Алхім “закочувала очі”, коли на хрестинах дітей Стасі Макєєвої її попросили заспівати українську пісню. До того вона неодноразово сварилася з підписниками через російські пісні, під які записує свої Stories та дописи в Instagram.

Критика Мандзюк спровокувала Алхім на емоційну відповідь. Вона намагалася присоромити тих, хто висловився проти неї. Також Анна радила хейтерам “вмитися святою водою”.

“Аня, йди на х*й ще раз. Чути “як це бути українцем” від ху*ні, яка любить Путіна, ніх*я не робить для перемоги України, і водночас є головною шал*вою вулиці – це фарс. Пішла ти на х*й зі всіма своїми у*банами. У тебе в коментарях – відбір на деградантів, таких як ти. Знати тебе, стежити за тобою – це, бл*ть, себе не поважати. Тому ще раз – пішла ти”, – відреагувала на це Олена.

Після цього Мандзюк розповідала, що отримує від фанів Алхім погрози. Також блогерка закликала СБУ звернути увагу на дії Анни.

До цього Алхім також “відзначилася” словами про російську мову та пісні артистів з країни-агресорки. Наприкінці 2023 року блогерка влаштувала “новорічний корпоратив”, анонс якого обурив мережу, адже до цього вона неодноразово слухала на камеру пісні Asti (яка мовчить про війну та працює в РФ) та розповідала про російський серіал “Слово пацана”.

“Розумієте, якщо я вийду на сцену і почну говорити українською, – це буде лицемірство. Якщо я скажу, що “Слово пацана” не дивіться, це погано. Асті не слухайте, – це погано, це буде брехня, бо я її слухала і слухатиму”, – стверджувала Анна.

Також Алхім обізвала жителів заходу України “заводом де*ілів”. Тоді блогерка була обурена тим, що люди з Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Закарпатської областей спілкуються українською мовою та не хочуть слухати російську.

Окрім цього, у 2024 році Алхім потанцювала під російську музику біля алеї загиблих воїнів. Потім вона заявила, що не бачила, де записує відео, а просто “раділа снігу”.