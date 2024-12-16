Проводили незаконний референдум в окупованому Херсоні: поліцейські повідомили про підозру подружжю колаборантів

Фігурантами виявилися подружжя з Херсона – 46-річний чоловік та його 33-річна дружина. Під час окупації міста вони добровільно погодились взяти активну участь в організованому загарбниками псевдореферендумі щодо приєднання Херсонщини до складу рф.

Як розповіла заступник начальника Херсонського районного управління поліції Альона Кметь, поліцейські з’ясували, що у вересні 2022 року жінка була призначена окупаційною владою на посаду «представника ДВК №301» – члена «комісії», яка діяла на території Дніпровського району Херсона. А її чоловік став заступником голови цієї ж комісії.

Фігуранти взяли активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території Антонівки. Чоловік безпосередньо керував процесом «голосування» та надавав вказівки іншим членам «комісії». Його дружина видавала бюлетені, перевіряла виборців відповідно до наявних списків та агітувала громадян віддавати голоси за вихід Херсонської області зі складу України та приєднання до росії.

Нині фігурантам за погодженням з окружною прокуратурою заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Тобто – участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області