У поїзді затримали чоловіка, який тікав з Києва після вчинення крадіжки

Порушник приїхав до столиці на підробіток, але після першого робочого дня відмовився від цієї ідеї та зібрався до дому, викравши з будівельного майданчика електроінструмент. Правоохоронці затримали підозрюваного у поїзді за декілька хвилин до відправлення.

Днями оперативники Подільського управління поліції отримали повідомлення про крадіжку на вулиці Світлицького. Заявник розповів правоохоронцям, що під час проведення будівельних робіт невідомий викрав з автомобіля електроінструмент вартістю близько 10 000 гривень.

Згодом правоохоронці встановили, що до крадіжки може бути причетний чоловік, який нещодавно приїхав на підробіток і наразі зв’язок з ним втрачено. Горе-робітника оперативники розшукали на залізничному вокзалі та зняли з потягу за декілька хвилин до відправлення.

43-річний мешканець Кіровоградщини вже раніше притягувався до відповідальності за майнові злочину. Викрадений інструмент він здав до ломбарду.

Поліцейські затримали порушника та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва