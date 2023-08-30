У поїзді затримали чоловіка, який тікав з Києва після вчинення крадіжки

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Порушник приїхав до столиці на підробіток, але після першого робочого дня відмовився від цієї ідеї та зібрався до дому, викравши з будівельного майданчика електроінструмент. Правоохоронці затримали підозрюваного у поїзді за декілька хвилин до відправлення.

Днями оперативники Подільського управління поліції отримали повідомлення про крадіжку на вулиці Світлицького. Заявник розповів правоохоронцям, що під час проведення будівельних робіт невідомий викрав з автомобіля електроінструмент вартістю близько 10 000 гривень.

оперативники поліції києва затримали чоловіка, який вчинив крадіжку на будівництві

Згодом правоохоронці встановили, що до крадіжки може бути причетний чоловік, який нещодавно приїхав на підробіток і наразі зв’язок з ним втрачено. Горе-робітника оперативники розшукали на залізничному вокзалі та зняли з потягу за декілька хвилин до відправлення.

43-річний мешканець Кіровоградщини вже раніше притягувався до відповідальності за майнові злочину. Викрадений інструмент він здав до ломбарду.

Поліцейські затримали порушника та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва

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