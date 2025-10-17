Придбання ноутбуків для шкіл з переплатою ₴600 тис. – повідомлено про підозру посадовиці Голосіївської РДА

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру посадовиці Управління освіти Голосіївської РДА у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі ноутбуків для навчальних закладів району (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що посадовиця як секретар тендерного комітету та особа, відповідальна за проведення закупівлі, підготувала документи на закупівлю ноутбуків із завищеною очікуваною вартістю.

Внаслідок цього за результатами тендерної процедури Управління освіти уклало з підприємством договори на закупівлю 163 ноутбуків для навчальних закладів Голосіївського району та сплатило за них понад 3 млн гривень. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків на суму понад 600 тис. гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури