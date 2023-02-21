Прикарпатець відправиться за ґрати за несплату аліментів

За публічного обвинувачення прокурорів Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури 50-річного місцевого жителя засуджено за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ч.1 ст. 164 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді 2 місяців арешту.

В суді прокурор довів, що чоловік, незважаючи на наявність рішення суду про стягнення з нього аліментів на утримання трьох неповнолітніх дітей, впродовж 2013-2022 років злісно ухилявся від визначеного судом обов’язку. Як наслідок утворилася заборгованість щодо слати аліментів на понад 240 тис. грн.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура