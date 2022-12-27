прикарпатські поліцейські оперативно розкрили вбивство закарпатця

Правоохоронці затримали зловмисника, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві знайомого. Під час конфлікту затриманий вдарив ножем приятеля. Від отриманих травм потерпілий помер. Тепер фігуранту загрожує максимальне покарання до 15 років ув’язнення.

Днями до поліції Тисмениці надійшло повідомлення про те, що поблизу села Рибне виявлено тіло чоловіка. За місце виклику одразу виїхали слідчі слідчого управління та оперативники обласної поліції, слідчо-оперативна група та спеціаліст-криміналіст. Під час огляду на тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті.

В ході проведення першочергових слідчих дій, правоохоронці встановили обставини кримінального правопорушення та особу зловмисника.

З’ясовано, що між 20-річним уродженцем Закарпаття та знайомим виник словесний конфлікт, що переріс у бійку, під час якої фігурант завдав удар ножем у грудну клітку. Від отриманої травми мешканець Закарпатської області помер на місці. А зловмисник втік з місця вчинення злочину.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для визначення остаточної причини смерті.

Фігуранта оперативники затримали за лічені години після скоєння злочину. Його дії кваліфікують за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру. До суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєння тяжкого злочину фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Незважаючи на воєнний стан, служби поліції Прикарпаття продовжують надалі оперативно реагувати на всі звернення, повідомлення від громадян, розкривати злочини та затримувати правопорушників.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини