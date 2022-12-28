У Полтаві водій насмерть збив на переході малолітню дитину

У вівторок, 27 грудня цього року, на вул. Героїв АТО, перебуваючи за кермом автомобіля «Citroën», 60-річний житель Полтави не надав перевагу жінці, яка з двома малолітніми дітьми переходила дорогу по пішохідному переходу, та скоїв ДТП, унаслідок якої загинув 5-річний хлопчик.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Наразі полтавця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури