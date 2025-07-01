Прикарпатські поліцейські оперативно затримали підпалювача автомобіля

Ввечері 26 червня до Надвірнянського райвідділу поліції надійшло повідомлення від перехожих про загоряння транспортного засобу «Opel KADETT» на території одного із житлових масивів міста. Ймовірною причиною пожежі був підпал. Поліцейські затримали причетного до скоєння злочину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, спеціалісти криміналісти та рятувальники. Вогнем було пошкоджено частину транспортного засобу. Під час пожежі ніхто не постраждав.

За попередньою версією слідчих, автівку пошкодили шляхом занесення стороннього джерела вогню. З місця події експерти вилучили слідову інформацію. Встановлено, що автомобіль належить 75-річному містянину.

Перевіривши ряд версій вчинення злочину, оперативники кримінальної поліції уже за лічені години затримали на одній із вулиць районного центру 34-річного жителя Надвірної. Фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за вчинення майнових злочинів.

Наразі правоохоронці з’ясовують мотив вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі територіального підрозділу поліції затримали палія у процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури затриманому вже повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За чинним законодавством палію за такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини