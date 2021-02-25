У Вінниці озброєні зловмисники пограбували юнака

У середу, 24 лютого, у Вінниці працівники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно зі слідчими та з залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали двох зловмисників, які на вулиці Брацлавській пограбували вінничанина.

24-річний потерпілий пояснив, що невідомі на вулиці силою відібрали у нього 1000 гривень та пригрозили фізичною розправою у разі, якщо він не принесе ще 20 000 у зазначене ними місце. Після цього зловмисники сіли в автомобіль та поїхали з місця злочину.

За словами начальника начальника Управління карного розшуку Андрія Дамзіна, потерпілий повідомив, що зловмисники були озброєними. Орієнтування про розшук автомобіля, на якому вони пересувались, було надано усім мобільним екіпажам поліції. За силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД , близько півночі підозрювані були затримані. Ними виявились вінничани віком 22 та 23 роки. Під час проведення обшуків за місцем проживання затриманих та їхнього автомобіля працівники поліції вилучили холодну зброю та гроші.

Один з затриманих – раніше судимий за майнові злочини. Зловмисники знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж). За таке правопорушення передбачено до 6 років ув’язнення.Також дії зловмисників підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 189 ККУ (вимагання). Остаточна правова кваліфікація дій затриманих буде надана під час досудового розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. // 24Вінниця