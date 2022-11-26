Прикарпатця взяли під варту за підозрою у смертельному пораненні знайомого
Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури 22-річному жителю Коломийщини повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного зі смертельними наслідками ( ч.2 ст. 121 КК України).
Суд обрав стосовно нього запобіжний захід – тримання під вартою.
За даними слідства, підозрюваний 23 листопада під час конфлікту зі своїм 30-річним знайомим завдав йому смертельне ножове поранення . Потерпілого було госпіталізовано до лікарні, де він від отриманих травм помер.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Івано-Франківській області.
Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.
Прокуратура Івано-Франківської областіTweet