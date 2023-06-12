У польській лікарні помер 14-річний українець, який став жертвою пʼяного водія

Поліція повідомила, що 14-річний хлопець, якого 11 червня збив п’яний водій, помер у лікарні.

Трагічний випадок стався у Шамотульському повіті у Великопольському воєводствіp в неділю, 11 червня.

Анджей Боровяк, речник великопольської поліції повідомив, що між Пам’ятковом і Баборівом Passat вдарився в задню частину Seicento, водій якого зменшував швидкість, побачивши двох людей з велосипедами на узбіччі. Від удару Seicento відкинуло у зустрічну Corsa, а водій Passat наїхав на двох 14-річних підлітків з велосипедами.

П’ятьох постраждалих у ДТП госпіталізували, серед них двоє молодих українців, яких збив Passat. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля Passat, який є мешканцем Шамотульського повіту, був нетверезий. В його організмі виявили 1,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали.

Речниця поліції Шамотул Сандра Чуда повідомила, що у лікарні помер один з постраждалих велосипедистів — 14-річний громадянин України. Інший підліток перебуває у важкому стані. // inPoland.net.pl