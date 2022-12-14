Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували подолати Тису на дитячих кругах для плавання

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох мешканців Одещини, які мали намір зануритися у крижану воду Тиси.

Відчайдухів виявив та перепинив наряд відділу прикордонної служби «Ділове».

Затримані планували незаконно потрапити в Румунію, попри усі ризики, пов’язані з подоланням річки з крижаною водою, потужною течією та встеленим кам’яними брилами дном. Щоб зменшити наслідки переохолодження, порушники планували обмотатися харчовою плівкою. Чоловіки хотіли збільшити шанси на виживання, приклеївши до тіла дитячі надувні круги, а сухий одяг, особисті речі, документи та кошти планували зберегти, замотавши у мішки для сміття.

Варто зазначити, що українським прикордонникам відомо понад десять випадків від початку повномасштабного вторгнення росії, коли українські чоловіки гинули під час спроб незаконно перетнути кордон через Тису. Затримані жителі Одещини запевнили, що не знали про фатальні спроби своїх попередників.

На порушників склали документи адмінпровадження за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.

ДПСУ