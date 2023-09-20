На Хмельниччині судитимуть 53-річного чоловіка, який під час застілля задушив свого товариша

За скоєне зловмисникові може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, подія сталася вночі 16 червня цього року в селі Глушківці Солобковецької територіальної громади. До 53-річного зловмисника прийшов у гості товариш. Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками почалася сварка, в ході якої господар побив та задушив свого гостя.

У скоєному зловмисник зізнався. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нещодавно слідчі поліції завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області