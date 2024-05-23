Припинено діяльність адміністраторів спільноти в месенджері, які «зливали» місця вручення повісток

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям м. Кролевець за фактом перешкоджання законній діяльності військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані з липня 2023 року в одному з месенджерів створили спільноту, де оприлюднювали повідомлення про місця проведення мобілізаційних заходів на території міста Кролевець Сумської області.

Перешкоджаючи законній діяльності працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чоловіки систематично оновлювали інформацію для осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації.

Наразі спільноту в месенджері заблоковано.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура