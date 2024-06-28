Припинено діяльність ботоферми, з якої 23-річний одесит отримував прибуток в рублях

Нині молодику повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, зокрема вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За скоєне йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Викрили та задокументували протиправну діяльність містянина співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ та слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 під оперативним супроводом співробітників Управління СБУ в Одеській області.

На початку минулого літа кіберполіцейські встановили, що з листопада 2022 року по липень 2023 року 23-річний одесит незаконно втручався в роботу українського мобільного оператора. Придбавши спеціальне програмне забезпечення та компʼютерне обладнання з платами розширення, фігурант проводив «гарячу» зміну IMEI для SIM-карток мобільного звʼязку для подальшого їх надання в оренду онлайн-сервісам віртуальних мобільних номерів.

Забезпечивши функціонування так званої ботоферми, правопорушник звʼязався в одному з популярних месенджерів з наразі невстановленим адміністратором двох російських платформ та обговорив з ним умови «співпраці». За домовленістю з «клієнтом» українець підʼєднував до свого ПК SMS-шлюзи типу GPRS/gsm з функцією заміни IMEI та здійснював «роботу» з ворожими сервісами, на яких, крім віртуальних номерів, мав зареєструвати й свою власну електронну адресу.

За таку «оренду» ботоферми у користування російським онлайн-сервісам одесит отримував винагороду в рублях на електронний гаманець. Менш ніж за рік сума його незаконного заробітку при переведенні в гривні сягла близько 60 тисяч. Разом з цим замовник послуги отримував можливість «продавати» іншим громадянам рф «анонімність» при реєстрації облікових-записів у різноманітних соціальних мережах, месенджерах та інтернет-платформах. Останні ж могли використовувати їх у своїх цілях, приміром, як для поширення пропаганди, так і для створення фейкових акаунтів, фішингових розсилок тощо.

В ході слідства встановлено, що за більш ніж вісім місяців своєї протиправної діяльності зловмисник використав майже три сотні номерів одного і того ж мобільного оператора України. Аби уникнути блокування «онлайн-бізнесу» з боку комунікаційної мережі, він час від часу проводив систематичну заміну сім-карт в обладнані.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника слідчі вилучили компʼютерну техніку з програмним забезпеченням, спеціальне обладнання, жорсткі диски, SIM-банки/GSM шлюзи та мобільний телефон з привʼязаним електронним гаманцем, на який надходила оплата.

«В ході досудового розслідування речові докази були скеровані на компʼютерно-технічну експертизу, результати якої підтвердили незаконність дій одесита. Нині ми під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, зокрема вчинене за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин карається штрафом від 51000 до 119000 гривень або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Слідчі дії тривають», – повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Владислав Степенко.

Одеське районне управління поліції № 1