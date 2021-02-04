В Днепре сын забил до смерти собственную мать

В Днепре 3 февраля сын убил собственную мать.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Около 4:30 в одном из домов в Амур-Нижнеднепровском районе было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями. Полицейские установили, что к убийству женщины может быть причастен ее сын. Во время следственных мероприятий немецкая овчарка подтвердила эту версию — во время опознания преступника пес указал на 36-летнего мужчину.

Как установили правоохранители, злоумышленник нанес матери ногами и деревянной палкой множественные удары по различным частям тела, в результате чего женщина скончалась на месте.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении днепрянину сообщения о подозрении. Ему грозит до 15-ти лет тюрьмы.