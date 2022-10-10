На Харківщині поліція викрила колаборанта-«підприємця»

Поліцейські встановили, що за час окупації селища Савинці 37-річний місцевий житель разом зі своєю дружиною, які до вторгнення ворога працювали найманими працівниками заправки, за підтримки військових рф проголосили себе підприємцями.

Зайнявши територію автозаправної станції, подружжя розпочало господарську діяльність – продаж паливно-мастильних матеріалів, які їм постачали військові країни агресора.

Слідчі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності дружини підозрюваного.

Досудове розслідування триває.

Поліція Харківської області