Припинено діяльність двох жительок Сумщини, які займалися сутенерством

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 19 січня 2024 року повідомлено про підозру двом жителькам Сумщини, які займались сутенерством (ч. 2 ст. 303 КК України). Одна з них відповідатиме ще й за вербування людини, яка перебуває в уразливому стані, шляхом обману, вчинене з метою сексуальної експлуатації (ч. 1 ст. 149 КК України).

За даними слідства, дві громадянки республіки Молдова, які останнім часом проживають на Сумщині та є рідними сестрами, підшукували молодих дівчат для надання послуг сексуального характеру незнайомим чоловікам за гроші. Для своїх «працівниць» жінки орендували квартиру в м. Києві та забезпечували їх клієнтами.

Водночас одна з сестер пропонувала дівчині, яка мала труднощі матеріального характеру, працевлаштування у легальній сфері в столиці. У подальшому, враховуючи уразливий стан дівчини, підозрювана схиляла її до надання послуг сексуального характеру.

Під час проведення санкціонованих обшуків у фігуранток кримінального провадження правоохоронці вилучили близько 200 тис грн, банківські картки, мобільні телефони, засоби контрацепції тощо.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.

Сумська обласна прокуратура