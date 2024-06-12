Прискіпався до знайомого і побив його до смерті: зловмисник проведе за ґратами 8 років

Такий обвинувальний вирок за доказами поліцейських виніс суд 36-річному жителю Березівщини.

Подія сталася наприкінці вересня минулого року в одному з сіл Березівської ОТГ.

Поліцейські встановили, що правопорушник пізно ввечері, перебуваючи на одній із вулиць населеного пункту, помітив свого знайомого і учинив з ним сварку. А під час суперечки побив руками та ногами й подався додому в сусіднє село.

Наступного дня медики госпіталізували потерпілого до лікарні з численними травмами голови, грудної клітки, переломами ребер, щелепи, розривом нирки та іншими тілесними ушкодженнями. У лікарні невдовзі він впав у кому і за кілька днів помер.

За результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті чоловіка став набряк головного мозку.

Поліцейські провели подворовий обхід, опитали місцевих жителів, оглянули місце, де відбувалось побиття, вилучили речові докази і вжитими заходами оперативно встановили особу та місцезнаходження правопорушника. За його місцем мешкання був знайдений одяг зі слідами крові потерпілого та інші речові докази причетності до злочину. За клопотанням слідчих на час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

«Провівши низку експертиз та інших слідчих дій, зібравши достатньо доказів причетності затриманого до злочину, ми під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули йому обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт нами був скерований до суду, який дослідив наші докази, визнав обвинуваченого винним у скоєному і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі», – зазначив старший слідчий слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Віталій Недзельський.

Березівський районний відділ поліції в Одеській області