Привласнення ₴3,5 млн. на ремонті дитячого табору – підряднику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», який підпорядковується Департаменту культури, молоді та спорту КМДА, та приватним підприємством були укладені договори про капітальний ремонт корпусів.



У подальшому на підставі актів виконаних робіт на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти.

При цьому, як встановило слідство, керівник підрядної організації підписав акти виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо їх вартості та проведених витрат.

Внаслідок цього столичному бюджету завдано збитків на понад 3,5 млн грн, що підтверджується висновками експертів.

Раніше за цим же епізодом прокуратура повідомила про підозру директору Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» у розтраті бюджетних коштів (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві та УСР в м. Києві ДСР НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури