Привласнили майже ₴14 мільйонів на створенні «бізнесу»: фігурантам повідомили про підозру

Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області проводять досудове розслідування діяльності групи зловмисників, які під виглядом реалізації бізнес-плану взяли участь у державному кредитуванні. Жодної господарської діяльності, передбаченої інноваційним проєктом, вони не проводили, здійснювали лише її імітацію, просто привласнивши кошти. А потім оголосили про банкрутство.

Протиправну схему викрили працівники Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НПУ спільно зі слідчими СУ ГУНП області.

Слідством встановлено, що в грудні 2020 року державною кредитною установою було оголошено конкурсний відбір інноваційних проєктів, яким можливе надання фінансування. У результаті було схвалено надання кредиту товариству з обмежено відповідальністю з проєктом інноваційного методу пакування м’яса.

Тож у квітні 2021 року між фінансово-кредитною установою та ТОВ було укладено договір. За його умовами було надано позику, яку потрібно повернути згідно з графіком погашення. Поручителями виступили кілька організацій, у тому числі й громадська та приватний підприємець.

Втім, після отримання коштів, насправді проєкт не реалізовувався. Отримані кошти, зокрема, в сумі майже 14 мільйонів гривень були переказані на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців. Надалі спільники зняли їх через термінали та каси банку та розподілили між собою, таким чином легалізувавши.

Коли восени 2022 року настав час повертати частину позики, керівник товариства проігнорував вимоги. Відтак представники фінансової кредитної установи подали відповідний позов до суду. Втім, вже на початку 2023 року, так і не виконавши жодних зобов’язань з погашення кредиту, директором товариства було подано клопотання щодо порушення справи про банкрутство.

Під час досудового розслідування поліцейські провели низку обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях на території Житомирської, Київської та Чернівецької областей, що належать фігурантам провадження. У результаті вилучили пістолет, десяток набоїв різних калібрів, мобільні телефони, ноутбуки, принтер, флеш-накопичувачі, банківські картки, документи та чорнові записи, що мають доказове значення для слідства.

5 січня слідчі оголосили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України трьом фігурантам провадження, серед яких і керівник фейкового стартапу.

Відповідно до чинного законодавства їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини та факти протиправного отримання коштів, ролі та участь інших учасників злочинної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області