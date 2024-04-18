Привласнив ₴100 000 та надав слідству підроблені документи – на Буковині судитимуть екскерівника дочірнього ДП

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії, яка здійснює діяльність у сфері харчової промисловості, за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання підробленого документа (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, на території держпідприємства знаходиться комерційне приміщення, під’їзд до якого пролягає через земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні державної акціонерної компанії.

Переслідуючи мету незаконного збагачення, тимчасовий керівник компанії, зловживаючи службовим становищем, прикриваючись договором земельного сервітуту, вимагав від підприємниці сплатити компенсацію за доступ та проїзд до її комерційного приміщення.

Як з’ясувалось, одержані 100 000 гривень за користування землею він не оприбуткував, до каси підприємства не вніс, а використав для власних потреб.

Розуміючи, що його злочинна діяльність викрита, обвинувачений виготовив завідомо неправдиві видаткові касові ордери та на етапі досудового слідства, з метою надання своїй злочинній діяльності законного вигляду, подав їх копії органу досудового розслідування для спростування фактичних обставин кримінального провадження.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура