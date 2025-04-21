На харківському ринку виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті

Працівники поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, встановлюють наявність камер відеоспостереження в районі скоєння злочину, можливих свідків та очевидців події.

21 квітня близько 11:00 до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів по вулиці Раєвської охоронцем виявлено тіло жінки без ознак життя.

На місце події виїхали керівники обласного главку поліції Харківщини, Слідчого управління, Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група та керівництво ХРУП № 1. Під час огляду на тілі жінки виявлені колоті-різані ушкодження в області обличчя та шиї.

Особу загиблої встановлено. Нею виявилась 52-річна місцева мешканка. Після проведення огляду тіло буде направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківщини звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини події, звертатися за телефоном «102» або до найближчого підрозділу поліції.

Поліція Харківської області