На Хмельниччині до 8 років ув’язнення засуджено чоловіка, який до смерті побив 75-річного чоловіка

Суд визнав винним 43-річного жителя м. Городок у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, подія трапилась у ніч з 30 на 31 травня минулого року в Городку в одному з приватних будинків по вул. Січових Стрільців.

43-річний чоловік за оплату допомагав 75-річному господарю по господарству. Зі слів правопорушника, господар відмовився заплатити за виконану роботу, на основі чого між чоловіками виник конфлікт. Під час суперечки засуджений побив пенсіонера. Від отриманих травм потерпілий помер.

Тіло загиблого родичі виявили аж 4 червня і одразу ж викликали поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Хмельницького районного управління. Тієї ж доби працівники поліції встановили особу нападника. 43-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Суд визнав чоловіка винним у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, і призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької