Псевдобанкір ошукав жительку Чортківщини на 24 000

Правоохоронці області задокументували факт шахрайства вчинений щодо мешканки краю. Громадянка повірила додзвонювачу, повідомила персональні дані та втратила заощадження.

Жінка розповіла, що до неї зателефонував невідомий та представився співробітником банку. Він повідомив, що є можливість оформлення грошової допомоги від держави, однак для підтвердження зарахування коштів, необхідно уточнити персональні дані власника карткового рахунку. Як тільки краянка зробила, що її попросили, з її електронного гаманця зникло 24 000 гривень За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують краянам ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області