Псевдобанкір ошукав жительку Тернополя на ₴13 000

Правоохоронці територіального підрозділу поліції задокументували факт шахрайства вчинений щодо мешканки обласного центру. Жінка повірили додзвонювачу, повідомила персональні дані та втратила заощадження.

Аферист діяв за вже провіреною схемою: він зателефонував до потерпілої та представився співробітниками банку. У ході розмови пройдисвіт повідомив, що кошти жінки у небезпеці й аби їх убезпечити необхідно уточнити конфіденційну інформацію. Краянка без роздумів зробила, що її попрохав додзвонювач. Натомість через певний проміжок часу вона перевірила стан рахунку та виявила відсутність понад 13 000 гривень. За допомогою вона звернулася до працівників поліції.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують краянам ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області