Убивство Вороненкова: ексголову «Правого сектору» Тарасенка відправили за ґрати на 12 років

Раніше засудженого за розбій харків’янина Олександра Лося суд виправдав.

Шевченківський районний суд ухвалив вирок у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Суд визнав винним у співучасті у вбивстві колишнього голову партії «Правий сектор» Ярослава Тарасенка, який, за версією слідства, був водієм у кілера. Колегія також визнала його винним у незаконному зберіганні вогнепального пістолета, знайденого під час обшуку.

Як повідомляють Ґрати, суд засудив Тарасенка до 12 років позбавлення волі.

При цьому колегія виправдала другого підсудного – харків’янина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій. За версією прокуратури він стежив за ексдепутатом Держдуми напередодні вбивства.

Колегія вирішила, що його провину не доведено.

Справу розглядала колегія із двох суддів та трьох присяжних. Процес тривав понад три роки.

Вороненкова застрелив кілер 23 березня 2017 року в центрі Києва біля п’ятизіркового готелю Premier Palace. Колишній російський депутат переїхав в Україну наприкінці 2016 року і прийняв українське громадянство. Вороненков був одним зі свідків у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Охоронець Вороненкова також отримав поранення, але встиг поранити кілера. В результаті вбивця помер у лікарні. Ним виявився 28-річний Павло Паршов, уродженець Севастополя.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у скоєнні злочину — Ярослава Тарасенка й Олександра Лося.

Матеріали на організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) і двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

Тарасенкові і Лосю інкримінували пособництво у скоєнні вбивства Дениса Вороненкова на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Крім того, одного з обвинувачених попросили визнати винним у незаконному зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Прокуратура попросила призначити обом покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Вдова Вороненкова Марія Максакова вважає, що її чоловіка замовив не Тюрін, а колишній начальник відділу слідчого комітету Одинцовського району Московської області Денис Панаїтов.

Готуючись до від’їзду з Києва, Вороненков нібито домовився з Панаїтовим про обмін квартир. Панаїтов повинен був забрати собі елітні апартаменти Вороненкова в «Москва-сіті», а в київську квартиру Панаїтова повинна була в’їхати сім’я Вороненкова. Оформити угоду юридично друзі не встигли, тому що Панаїтов їх «кинув». // LB.ua