Псевдобанкір поцупив у жителя Тернопільщини 31 000 гривень

До поліцейських продовжують надходити звернення громадян про крадіжки з банківських карток. Люди не зважають на численні застереження і допомагають аферистам красти власні гроші.

Втратив майже дві тисячі гривень мешканець Тернопільського району. Зловмисник за класичною шахрайською схемою зняв увесь залишок з картки.

Дзвінок нібито з банку про спробу викрасти гроші з картки вкотре спрацював – чоловік надав усю інформацію: свої дані, коди, які надходили через смс-повідомлення на телефон. Результат виявився невтішним: шахрай зняв увесь залишок – 31 тисячу гривень. Довелося телефонувати в поліцію.

Вкотре нагадуємо – не довіряйте незнайомим людям! Банк ніколи не запитуватиме у клієнта персональну інформацію, тож ні в якому разі не надавайте дані своєї картки людині, що представилася співробітником вашого банку, а тим паче покупцям чи продавцям інтернет-сайтів.

У випадку, коли до вас телефонують та просять допомогти змінити паролі, перевести гроші, збільшити строк дії картки, і при цьому вимагають захисні дані чи коди з смс, кладіть слухавку та самостійно перевіряйте усю інформацію у відділені банку.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області