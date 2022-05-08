Псевдобанкір виманив у жителя Тернопільщини ₴85000

Черговий факт шахрайства задокументували працівники відділу поліції № 1 м. Бережани вчинений щодо мешканця району 1979 року народження. Чоловік повідомив додзвонювачу, а згодом збагнув, що його ошукали на чималу суму.

Потерпілий розповів про обставини події. До нього зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником фінансової установи. Він повідомив, що через збій системи відбулося автоматизоване блокування карткового рахунку. Аби його активувати необхідно уточнити персональні дані власника карточки. Чоловік зробив, що його попросив додзвонювач. Через певний проміжок часу краянин отримав сповіщення про зняття готівки в розмірі 85000 гривень. Про подію він повідомив правоохоронців.

Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують місцевим мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області