Росію вперше в історії не обрали до складу Міжнародного суду ООН

ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Вперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

“Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати”, – заявив він.

Зеленський привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою в голосуванні за Міжнародний суд ООН як в РБ ООН, так і в ГА ООН.

Сьогодні ООН обирав представників до складу Міжнародного суду ООН. Представник Росії Кирилл Геворгян програв представникові Румунії – колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувались до складу суду від регіону Східної Європи.