Псевдобанкіри продовжують ошукувати жителів Тернопільщини

Понад чотири тисячі гривень втратила жителька обласного центру після спілкування з псевдопрацівником банку. За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Потерпіла розповіла шахрайську схему від якої потерпіло чимало жителів області, не оминуло й її.

До неї зателефонував невідомий чоловік, який зарекомендував себе співробітником фінансової установи. Він запевнив жінку, що кошти краянки в небезпеці через несанкціоноване втручання в банківську систему. Аби убезпечити рахунок необхідно перевірити персональні дані, що вона зробила. За лічені хвилини на мобільний телефон заявниці надійшло сповіщення про списання 4120 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають жителів краю, не довіряти невідомим. Запам’ятайте: працівники фінансових установ, ніколи ні за яких обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте, щодо вашого електронного гаманця є конфіденційною інформацією.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області