Псевдобанкіри виманили у мешканців Хмельницької області 130 тисяч гривень

Минулої доби на Хмельниччині було зареєстровано 5 випадків шахрайств. Три із них стосувалися діяльності так званих псевдобанкірів, які повідомляли потерпілих про сторонні втручання у їхні рахунки і під приводом захисту знімали з карток усі кошти.

Так, вчора до 61-річної хмельничанки зателефонувала невстановлена особа і, представившись працівником служби безпеки банку, повідомила про сторонні дії з її рахунком. Під приводом захисту картки зловмисники так задурили голову потерпілій, що вона сама перерахувала шахраям 100 тисяч гривень.

За аналогічною схемою 7 тисяч гривень втратила ще одна 57-річна хмельничанка. А 67-річна жителька Шепетівки — 23-тисячі гривень.

Варто зазначити, що усі потерпілі знали про такий вид шахрайств. Але чомусь думали, що це не може стосуватися саме їх.

За усіма вищеперерахованими фактами шахрайств працівники поліції відкрили кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини. Принагідно правоохоронці нагадують громадянам, що працівники банку не вирішують будь-які проблеми з рахунками дистанційно.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області