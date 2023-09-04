Псевдолікар ошукав жінку на 2000 доларів

До поліції із повідомленням про шахрайство звернулась 62-річна жителька міста Канів. Потерпіла розповіла, що на її телефон подзвонив невідомий та представився лікарем. Він розповів, що її племінник потрапив в ДТП і для лікування необхідна певна сума грошей. Розгублена жінка погодилась надати вказану суму.

Невдовзі до її помешкання прийшов невідомий чоловік, якому жінка не вагаючись передала грошові кошти в сумі 2000 доларів США. Тільки після цього вона зателефонувала племіннику і дізналась, що з ним все добре.

Поліція Черкащини вкотре нагадує!

Ознайомте своїх батьків, дідусів і бабусь із цією поширеною схемою! Наголосіть, що якщо незнайомець телефонує та повідомляє, що близькі потрапили у лихо і негайно потрібні грошові кошти, то потрібно не піддаватись емоціям, і після такого дзвінка якнайшвидше зв’язатися з тим, хто нібито «потребує негайної допомоги».

І після спростування негайно повідомити про цей факт до поліції за телефоном «102».

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян, будьте обачними, не робіть жодних поспішних рішень, це допоможе зберегти ваші кошти.

Сектор комунікації поліції Черкаської області