Псевдопрацівник мобільного оператора поцупив з рахунку тернополянки майже ₴50 тис.

Факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції вчинений щодо мешканки міста 1982 року народження. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи аби встановити осіб причетних до протиправного.

Потерпіла зазначила, що до неї зателефонував невідомий та представився оператором мобільного зв’язку. Аферист розповів про можливість удосконалення роботи мережі, але для цього необхідно повідомити цифри, які надійдуть їй на телефон. Жінка не розібравшись зі вміст смс-повідомлення, назвала пройдисвіту коди для входу в систему онлайн – банкінгу. Згодом вона отримала сповіщення про списання з її електронного гаманця 49 510 гривень. За допомогою вона звернулася до поліцейських.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розповідають, що суть афери може відбуватися по-різному. Одні аферисти різними способами роблять дублікат сім-карток. Інші, просто входять в довіру й дізнаються дані, які надходять на мобільні телефони краян. Тоді вони без будь-яких труднощів привласнюють гроші та оформляють кредити на чималі суми.

Перш за все необхідно пам’ятати, що працівники мобільних операторів не телефонують до користувачів з метою дізнатися певні дані, які надходять їм на телефони. Дана інформація вважається конфіденційною й не підлягає розголошенню.

Також аби вберегти себе від такого роду махінацій найкраще здійснити реєстрацію мобільного номера. Чим точніше ідентифікують особу, якій належить сім-карта, тим менший ризик. Є два варіанти: перехід на «контракт» або прив’язка свого pre-paid номера до паспорта.

Щоб здійснити заміну сім-карти, необхідно переконатися, що вона дійсно належить абоненту, який звернувся у відділення оператора зв’язку. Контрактні абоненти показують паспорт, а незареєстровані pre-paid абоненти, проходять багатокрокову процедуру ідентифікації. Для цього користувач повинен назвати секретне слово, встановлене абонентом, два номери, на які він дзвонить найчастіше, серійний номер sim-карти інші додаткові питання.

Також ви можете уточнити інформацію у вашого оператора про можливу послугу: блокування самостійної заміни вашої SIM-картки сторонніми особами. Саме завдяки цьому громадяни можуть якнайкраще убезпечити свої кошти від рук невідомих осіб.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області